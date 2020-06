Foot - OM

OM - Clash : Rudi Garcia répond à la punchline d'Adil Rami !

Publié le 23 juin 2020 à 22h15 par A.D.

Taclé sèchement par Adil Rami il y a tout juste quinze jours, Rudi Garcia a répondu à son ancien joueur. Comme l'actuel coach de l'OL l'a confié, il préfère retenir le positif chez l'ancien défenseur de l'OM.

Ancien joueur de Rudi Garcia à l'OM et au LOSC, Adil Rami n'a pas forcément gardé un bon souvenir de l'actuel technicien de l'OL. Lors de son tout premier direct réalisé sur la chaine Twitch , le défenseur de 34 ans a adressé un énorme tacle à Rudi Garcia. « Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur! » , a-t-il lâché il y a quinze jours alors qu'il jouait à FIFA 20. Lors d'un live Instagram pour L'Equipe avec Ludovic Obraniak, Rudi Garcia a répondu à Adil Rami sans la moindre animosité.

«C'est devenu un people et plus un joueur de foot»