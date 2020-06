Foot - OM

OM - Polémique : Crédit, baisse de salaire... Payet revient sur sa sortie surréaliste !

Publié le 28 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

En conférence de presse, Dimitri Payet a surpris tout le monde en annonçant sa prolongation de contrat avec l’OM. L'occasion pour lui de réagir sur ses dernières déclarations polémiques.

Accompagné de Jacques-Henri Eyraud et d’André Villas-Boas, Dimitri Payet a lâché une grosse bombe sur son avenir au cours de cette conférence de presse. En effet, le meneur de jeu marseillais a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec une réelle baisse du salaire dans les prochaines années comme l'a expliqué Eyraud : « Il a fait des efforts considérables. Dimitri Payet a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes ». Une décision qui a surpris au vu de ses dernières déclarations concernant son refus de baisser son salaire à l’OM en période de Covid-19. Des déclarations que le principal intéressé a tenu à éclaircir au cours de la conférence de presse.

« J’avais besoin d’avoir une stabilité »