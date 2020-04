Foot - OM

OM : Mandanda rend hommage à… Morel

Publié le 14 avril 2020 à 13h40 par La rédaction

Alors que Steve Mandanda a été élu Phocéen de la décennie, le portier de l’OM a tout de même tenu à rendre un hommage à Jérémy Morel, son ancien partenaire.