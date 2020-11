Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas peut compter sur un énorme soutien !

Publié le 1 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Sous le feu des critiques notamment à cause des débuts manqués de l'OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas peut compter sur le soutien d'André Ayew.

L'état de grâce n'aura duré qu'un an pour André Villas-Boas. Arrivé durant l'été 2019 pour succéder à Rudi Garcia, le technicien portugais a permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions après avoir placé l'OM sur la deuxième marche du podium en Ligue 1. Toutefois, depuis le début de saison, André Villas-Boas subit plusieurs critiques notamment à cause du fond de jeu proposé par son équipe et des résultats décevants en Ligue des Champions où l'OM a perdu ses deux premiers matches contre l'Olympiakos et Manchester City. Mais André Ayew vole au secours dans l'ancien entraîneur du FC Porto.

«Pour moi, les critiques ne sont pas justifiées»