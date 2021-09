Foot - OM

OM - Malaise : Cet énorme témoignage sur Arkadiusz Milik !

Publié le 29 septembre 2021 à 16h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Cengiz Ünder s'est prononcé sur l'état de forme d'Arkadiusz Milik, touché au genou en mai dernier.

Arkadiusz Milik n’a toujours pas porté le maillot de l’OM cette saison. Touché au genou en mai dernier, l’attaquant polonais a loupé le dernier Euro, mais aussi le début du championnat. Mais à en croire les informations de L’Equipe , son retour sur les terrains serait imminent. L’ancien joueur du Napoli pourrait être convoqué pat Jorge Sampaoli pour disputer la rencontre de Ligue Europa face à Galatasaray ce jeudi. Un retour espéré par Cengiz Ünder.

« J'espère qu'il n'aura plus de blessure à gérer »