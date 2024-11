OM : Le PSG l’a «choqué», il tire la sonnette d’alarme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a une semaine jour pour jour, l’OM sombrait totalement à domicile face au PSG à l’occasion du premier Classique de la saison (0-3). Une défaite marquante pour les hommes de Roberto De Zerbi, mais également pour Christophe Dugarry. L’ancien attaquant marseillais s’est dit complètement secoué par ce lourd revers face au rival parisien.

L’OM s’est bien relancé. Ce dimanche soir, sans se montrer brillante pour autant, la formation de Roberto De Zerbi a réussi à remporter un succès important sur la pelouse du FC Nantes en conclusion de la 10ème journée de Ligue 1 (1-2). Car une semaine plus tôt, les Phocéens étaient complètement désabusés au Vélodrome au moment de recevoir le PSG à l’occasion du premier Classique de la saison.

L’OM traumatisé par sa défaite contre le PSG ?

Giflé à domicile (0-3), l’OM va devoir se relever de cette défaite criante. Un gros coup dur pour les supporters et les observateurs marseillais, qui estimaient pouvoir afficher un visage bien différent que celui proposé face au rival parisien. Présent ce lundi sur l’émission Rothen S’enflamme de RMC, Christophe Dugarry, passé par l’OM entre 1997 et 2000, a tiré la sonnette d’alarme, affirmant au passage que cette défaite l’avait choqué.

« Je suis encore choqué de ce qui s’est passé contre le PSG »

« Moi je suis encore choqué de ce qui s’est passé contre le PSG. Moi il va m’en falloir beaucoup plus que ce match face à Nantes pour me réhabiliter. Clairement, je me suis senti un peu cocu sur ce match face à Paris. J’ai été très très déçu. Oui ce match face à Nantes, il y a du mieux, mais je ne suis pas non plus emballé. Je vais arrêter de m’enflammer avec l’OM, j’ai tenté. J’étais un des premiers à envoyer la corne muse, à y croire, mais voilà, ce match contre Paris, je l’ai encore en travers. Marseille, pour le moment, a un niveau correct, mais sans plus. J’attends encore beaucoup plus, on va attendre l’équipe-type, mais moi je vais pas me faire avoir plusieurs fois quand l’OM gagne un match », a ainsi révélé le champion du monde 1998.