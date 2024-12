OM : Le grand attaquant est annoncé, c’est une surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour 30M€ lors du dernier mercato estival, Elye Wahi n’a jamais réussi à trouver son rythme et a même désormais perdu sa place de titulaire dans le onze de Roberto De Zerbi. Valère Germain, ancien attaquant de l’OM, annonce malgré tout que Wahi parviendra à redresser la barre et à s’imposer comme le grand attaquant tant attendu.

L’OM n’avait pas hésité à miser gros et à débourser pas moins de 30M€ pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens l’été dernier, mais le buteur de 21 ans est encore très loin de répondre aux attentes. Auteur de seulement 2 buts en 11 matchs de Ligue 1, Wahi a même perdu son statut de titulaire au profit de Neal Maupay, et son aventure à l’OM paraît même déjà compromise.

Germain glisse quelques conseils

Interrogé par RMC Sport, Valère Germain a donné quelques tuyaux à Wahi pour s’en sortir dans ce contexte si particulier : « Comment gérer les critiques des supporters ? Ce ne sont pas des moments faciles mais on a la chance dans le football que tout va très vite avec un match par semaine. Il faut se mettre à fond dans le travail et penser avant tout au collectif », indique l’ancien attaquant de l’OM, passé par le club entre 2017 et 2021.

« Ça va tourner »

Germain annonce même que Wahi parviendra à inverser la tendance et à s’imposer comme le grand attaquant de l’OM : « J'ai connu Elye à Montpellier, il a énormément de qualités. Un but peut faire office de déclic... Un but dans un match important permettrait au public de voir que c'est un top joueur. Ces périodes sont compliquées pour un attaquant, il faut se réfugier à fond dans le travail. Ça va tourner ». Affaire à suivre pour Elye Wahi…