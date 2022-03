Foot - OM

OM : Le coup de gueule de l’OGC Nice contre l’arbitrage !

Publié le 20 mars 2022 à 23h51 par La rédaction

Après la défaite de l’OGC Nice face à l’Olympique de Marseille (2-1), Julien Fournier n’a pas hésité à critiquer l’arbitrage, qui ne le satisfait pas.