OM : Le boss sur le départ ? Il fait une révélation

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, l'OM a connu de nombreux moments compliqués. Malgré toutes ces péripéties, Pablo Longoria est toujours aux commandes du club phocéen. Certaines rumeurs affirmaient d'ailleurs qu'il pouvait quitter son poste bientôt, mais finalement cela ne serait pas le cas, du moins pas de son plein gré.

Il y a quelques semaines, l'arrivée de Jean-Louis Gasset avait redonné espoir à l'OM. Le technicien français avait réussi à enchaîner les bons résultats, avec cinq victoires, lors de ses cinq premiers matches. Sauf que depuis, cela s'est très sérieusement détérioré. Le club phocéen vient de signer quatre défaites consécutives, et stagne à la huitième place en Ligue 1.

De nombreuses crises cette saison à l'OM

Même si l'OM peut encore remonter au classement, et espérer une fin heureuse en Ligue Europa, la saison marseillaise a été très compliquée. Tout a commencé en début de saison, avec le départ de Marcelino. L'entraîneur espagnol a quitté son poste, à la suite d'une réunion houleuse, avec certains supporters. Gennaro Gattuso est alors arrivé pour prendre sa succession, mais l'Italien n'y est pas arrivé, et il a finalement quitté le sud de la France, alors que l'OM était en grande difficulté en championnat.

«Pablo Longoria n’a pas envie de partir»