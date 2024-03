OM : Il lâche une anecdote improbable sur Marseille

Hugo Chirossel

Recruté en provenance de l’AS Rome contre un montant estimé à 11M€, cela fait maintenant un an et demi que Jordan Veretout est arrivé à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 31 ans a eu le temps de faire l’expérience de la passion qui anime les supporters marseillais et a d'ailleurs livré une anecdote à ce sujet.

À Marseille, il n’est pas rare que des joueurs de l’OM se fassent interpeller directement par des supporters. Ce dont Jordan Veretout a pu faire l’expérience, lui qui a posé ses valises dans la cité phocéenne lors de l’été 2022.

« Tu vas chez le boucher et il te dit : "Réveille-toi" »

« Ouais, c'est Marseille, ils peuvent te suivre en moto et te faire des signes de pouce ou des signes de tête. Par exemple, quand tu perds un match, tu vas chez le boucher et il te dit : "Réveille-toi", mais le week-end d'après, quand tu gagnes, ils sont contents, ils t'encouragent du mieux qu'ils peuvent », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé au Phocéen .

« C'est ça, Marseille, c'est pour ça qu'on vient ici »