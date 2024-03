OM : C’est annoncé, Longoria jette l’éponge !

Thomas Bourseau

Président de l’OM depuis 2021, Pablo Longoria aurait perdu toute foi en un projet clair et longue durée avec un entraîneur selon L’Équipe. La faute aux départs de Jorge Sampaoli et d’Igor Tudor au bout d’une seule saison pleine à chaque fois. Ce qui aurait plongé Longoria dans une profonde résignation.

Pablo Longoria a témoigné d’une valse des entraîneurs à l’OM depuis son intronisation en tant que président en février 2021. Depuis, Jorge Sampaoli a claqué la porte au bout d’un an et demi, Igor Tudor en a fait de même après une saison seulement et Marcelino, son choix fort de l’été dernier, a posé sa démission au bout de 78 jours le 20 septembre 2023.

Pablo Longoria résigné de construire avec un coach sur le long terme…

Gennaro Gattuso a certes connu une période plus longue sur le banc de touche de l’OM de fin septembre à février dernier, mais n’a toujours pas fait plus d’une saison. De quoi pousser le président Pablo Longoria à une certaine résignation concernant le futur projet à l’Olympique de Marseille.

...à cause de Sampaoli et Tudor ?