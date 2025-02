OM - Greenwood : «Il n’existe plus», transfert réclamé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une saison XXL avec l’OM, Mason Greenwood est assurément l’une des grandes satisfaction du recrutement effectué lors du dernier mercato estival. Il faut dire que l’ancien attaquant de Manchester United n’était plus du tout le bienvenu en Angleterre, où son transfert était réclamé par tout le monde selon les révélations de Julien Laurens.

L’OM avait recruté Mason Greenwood (23 ans) dans un contexte très particulier lors du dernier mercato estival, alors que l’attaquant de Manchester United était engouffré dans des affaires de violences conjugales. Une polémique extrasportive qui avait fait de lui un élément indésirable en Premier League, et qui a donc permis à l’OM de faire une bonne pioche sur le marché.

« Aucun club anglais ne l’aurait acheté »

Au micro de RMC Sport, le journaliste Julien Laurens livre les coulisses de l’été agité de Greenwood avant qu’il ne rejoigne l’OM, et annonce que l’Angleterre toute entière réclamait son départ : « Est qu’on parle de Greenwood en Angleterre ? On en parle pas, il n’existe plus. Les gens se plaignent, écrivent la BBC pour dire que l’on ne devrait pas parler de lui. En Angleterre, il aurait pu aller nulle part, aucun club anglais ne l’aurait acheté », explique-t-il.

Une renaissance à l’OM

Finalement, l’OM a donc déboursé 25M€ pour recruter Mason Greenwood, qui réalise une très bonne saison avec 14 buts et 4 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison.