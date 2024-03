OM : Gasset lui rend un bel hommage en direct !

Thomas Bourseau

La roue a tourné pour Jean-Louis Gasset. Lorsqu’il officiait en tant qu’adjoint de Laurent Blanc, le technicien français s’occupait des séances d’entraînement notamment. Et aujourd’hui, à l’OM, c’est son second Ghislain Printant qui a repris le flambeau. En conférence de presse, Gasset lui a rendu hommage.

Entre 2007 et 2016, Jean-Louis Gasset a été le fidèle adjoint de Laurent Blanc. Que ce soit aux Girondins de Bordeaux, en équipe de France et au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, au PSG, son travail a été salué par un certain Zlatan Ibrahimovic pour L’Équipe Magazine en 2018.

Gasset avait été validé par Ibrahimovic

« Laurent Blanc imposait très peu de restrictions, et il avait surtout un très bon adjoint, un type vraiment fantastique (Jean-Louis Gasset). À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club, qui m'a rappelé Barcelone » . Et à présent, Jean-Louis Gasset a passé son flambeau d’entraîneur adjoint à Ghislain Printant.

«C'est lui l'entraîneur. C'est lui qui fait les séances et qui les anime»