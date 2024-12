OM : De Zerbi se lâche, Benatia en rajoute une couche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a été tenu en échec par le LOSC samedi (1-1), Roberto De Zerbi a critiqué plusieurs décisions de Willy Delajod, qui selon lui n’a « jamais vraiment contrôlé le match ». Sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia a relayé plusieurs messages pointant du doigt des erreurs d’arbitrage.

Rejoint à quelques minutes de la fin du match alors qu’il menait au score, l’OM est ressorti frustré de son choc face au LOSC samedi (1-1), pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre à l’issue de laquelle l’arbitrage a une nouvelle fois fait parler. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a critiqué plusieurs décisions arbitrales de Willy Delajod, arbitre de la rencontre.

De Zerbi se lâche sur l’arbitrage

« Je ne sais pas, mais honnêtement, en ce qui me concerne, ce soir, l'arbitre, selon moi, n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il n'a jamais vraiment contrôlé le match. Il y a des épisodes clés qui n'étaient pas justes ce soir, en dehors du fait que ce soit Diakité ou pas qui écope d'un deuxième jaune. Je pense que le problème, c'était vraiment qu'il y avait des fautes systématiques dans la deuxième partie de la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ils ont commencé à nous presser un peu plus en un contre un, et généralement, c'était toujours sur Maupay, qui était toujours agressé, qui avait toujours un adversaire sur lui et de manière incorrecte. Donc je pense que oui, il aurait pu être expulsé plus tôt dans le match. Sur leur but, il y a un bloc évident qui est fait sur Balerdi. Normalement, ce genre de blocage n'est pas admis sur les coups de pied arrêtés », a déclaré Roberto De Zerbi, estimant également qu’un « penalty aurait dû être sifflé sur Rowe. »

Benatia cible l'arbitrage sur les réseaux sociaux

Si, contrairement à la rencontre contre l’OL le 22 septembre dernier (2-3), il n’a pas publiquement critiqué l’arbitrage de Willy Delajod, Medhi Benatia a tout de même fait passer plusieurs messages en ce sens sur les réseaux sociaux. Sur X, le conseiller sportif de l’OM a partagé un post ciblant une faute sur Leonardo Balerdi, bloqué par Thomas Meunier, sur l’action amenant l’égalisation de Bafodé Diakité. Medhi Benatia a également commenté une autre publication avec les smileys suivants : « 🤦🏽‍♂️🧐 »