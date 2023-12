OM : Calvaire après son transfert, il dit tout

Hugo Chirossel

Méconnu du grand public, Amir Murillo est arrivé à l’OM l’été dernier en provenance d’Anderlecht dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5M€. Peu utilisé en début de saison, l’international panaméen a obtenu plus de temps de jeu ces dernières semaines. Le latéral gauche de 27 ans estime qu’il le mérite, lui qui n’a pas vécu des débuts faciles à Marseille.

Si plusieurs joueurs arrivés l’été dernier ne donnent pas encore totalement satisfaction, Amir Murillo est une des bonnes surprises de la première partie de saison de l’OM. Recruté contre seulement 2,5M€ alors qu’il évoluait à Anderlecht, l’international panaméen (70 sélections) s’est engagé pour trois ans, jusqu’en juin 2026. Mais Amir Murillo a dû patienter avant de pouvoir enchaîner les rencontres, ce qu’il a fait dernièrement.

Mercato - OM : Une recrue demande une seconde chance ! https://t.co/BElhKzWfFo pic.twitter.com/TyNzX1Xq6j — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« J'ai travaillé dur, je pense que je le mérite »

« Je suis venu ici, j'ai concouru au plus haut niveau, pour bien faire les choses, pour avoir plus de minutes. J'ai travaillé dur, je pense que je le mérite, les dirigeants, le coach, mes coéquipiers m'ont fait confiance et j'ai répondu présent en marquant des buts et en aidant l'équipe à avancer », a confié Amir Murillo après de COS . Il faut dire que le panaméen de 27 ans est arrivé en fin de mercato estival, peu avant la crise traversée par l’OM au cours du mois de septembre.

« Je suis arrivé et les choses se sont un peu compliquées »