Mercato - OM : Un transfert à 2,5M€ bouclé, c’est validé dans le vestiaire

Jean de Teyssière

L'OM a remporté son quatrième match d'affilée en disposant de Clermont, lanterne rouge de Ligue 1 (2-1). Une rencontre marquée une nouvelle fois par le bon match de Michael Murillo, auteur du premier but de la rencontre. Arrivé sur la pointe des pieds, l'international panaméen montre de très belles choses avec l'OM et commence à faire l'unanimité.

Michael Murillo est en train de devenir la belle surprise de l'OM. Décisif à trois reprises lors des quatre derniers matchs (deux buts et une passe décisive), l'international panaméen est en train de prendre ses marques, ce qui fait plaisir à tout son entourage. Arrivé cet été contre 2,5M€, il justifie peu à peu le prix de son transfert.

«C'est une belle surprise»

La semaine dernière, Gennaro Gattuso était déjà ravi de voir Michael Murillo devenir de plus en plus important au fil des rencontres : « Quand je suis arrivé, il n'avait même pas disputé une minute. J'ai eu des choix à faire. Quand on voit un joueur à la TV, ce n'est pas la même chose que de le voir en vrai. Il aurait peut-être mérité plus avant. Il travaille dur. Il n'est jamais dans les polémiques. C'est une belle surprise sur le plan technique et humain. »

«Je suis trop content pour lui parce qu'il attendait beaucoup»