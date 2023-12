Mercato - OM : Longoria prépare une signature !

Jean de Teyssière

L'avenir de Pape Gueye à l'OM semble s'inscrire en pointillé. L'international sénégalais fait l'objet de nombreuses convoitises en Europe et au Moyen-Orient. Des montants à plus de 15M€ sont évoqués, ce qui embête Pablo Longoria et l'OM, puisque le président marseillais souhaiterait prolonger son milieu de terrain.

Le mercato marseillais risque d'être agité cet hiver. Tant dans le sens des départs que celui des arrivées. En effet, cela risque de bouger vite pour Pape Gueye qui fait l'objet de convoitises de plusieurs clubs européens. Une rumeur de transfert qui coïncide avec le retour sur les terrains de Gueye, lui qui avait été suspendu 4 mois à cause de son transfert pour l'OM en provenance de Watford.

Le clan Gueye veut attendre la fin de la CAN

Selon les informations de La Tribune OM , Pape Gueye intéresse des clubs anglais, allemands et saoudiens. Le milieu de terrain sénégalais pourrait partir contre 17M€ mais son entourage aimerait attendre la fin de la CAN pour prendre une décision, soit le 21 février prochain.

Longoria veut prolonger Gueye

Cette envie de la part de nombreux clubs de vouloir s'attacher les services de Pape Gueye embêterait le président de l'OM, Pablo Longoria, qui aimerait justement prolonger son milieu de terrain, qui n'est visiblement pas pressé de trancher pour son avenir. Pour rappel, son contrat expire en juin prochain.