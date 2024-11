Messi : Sa demande improbable à un joueur de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la sélection argentine est actuellement réunie en marge des deux matches contre le Paraguay et le Pérou. L’occasion pour Lionel Messi de lâche de précieux conseils à Leonardo Balerdi qui se fait une place avec l’Albiceleste. Et il lui demande de jouer comme il le fait à l’OM alors que ses prestations en club sont déjà pointées du doigt.

De nouveau convoqué en sélection pour affronter le Paraguay et le Pérou, Leonardo Balerdi s'est distingué à l'entraînement pas un magnifique but. Reste à savoir si cela sera suffisant pour obtenir du temps de jeu de la part de Lionel Scaloni. Mais pour cela, Balerdi peut compter sur Lionel Messi.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Messi lâche un conseil à Balerdi

« Leo Messi me demande évidemment d'être calme et de jouer de la même manière que je le fais en club, c'est la règle. Et puis, évidemment, il faut s'adapter à l'adversaire », lance le défenseur de l'OM dans des propos rapportés par beIN SPORTS, avant de poursuivre.

«Messi me demande de jouer de la même manière que je le fais en club»

« Cela dépend de l'adversaire, cela dépend de l'entraînement, mais il vous demande toujours de vous donner à 100%, d'essayer de jouer de la même manière qu'en club pour que vous puissiez vous établir ici durablement », ajoute Leonardo Balerdi.