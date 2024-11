Mercato : L’OM va boucler trois transferts en urgence ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le rouge sur le plan financier, l'OM va devoir vendre lors du prochain mercato d'hiver afin de rester dans les clous. Le club marseillais table sur deux, trois départs afin d'équilibrer ses comptes. Certains ont évoqué un départ d'Elye Wahi, mais le staff de Roberto de Zerbi n'a pas l'intention de le libérer.

Après un mercato d’été intense, l’OM va devoir alléger sa masse salariale, et ce dès le prochain mercato d’hiver. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction marseillaise espère se séparer de deux ou trois éléments.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

L'OM va mettre l'accent sur les départs

« Ils sont dans l’optique de libérer 2-3 joueurs, plutôt des indésirables. Et il faut le faire en début de mercato » a-t-il confié lors d’un live sur Twitch. On pense surtout à Chancel Mbemba ou à Emran Soglo, deux joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Roberto de Zerbi.

Le verdict est tombé pour Wahi

Par contre, il ne serait pas question d’un départ d’Elye Wahi en janvier, malgré ses grosses lacunes sur le plan offensif. « J’ai lu que le board marseillais commençait à se lasser de Wahi, c’est faux. Ils sont dans un processus d’accompagnement du joueur qui témoigne d’une forte confiance pour l’encadrement sportif » a-t-il déclaré