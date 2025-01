Mercato : «Le meilleur gardien du monde» bientôt à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM pour remplacer Pau Lopez, Géronimo Rulli a mis tout le monde d'accord en un temps record. Impérial sur sa ligne, le portier argentin a sauvé son équipe à de nombreuses reprises cette saison. S'il ne se considère pas encore comme le meilleur gardien du monde, il s'estime proche de son compatriote Emiliano Martinez.

L’OM a assuré ses arrières en offrant la succession de Pau Lopez à Géronimo Rulli. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, le champion du monde argentin a très vite fait oublier son prédécesseur grâce à ses arrêts et sauvetages. Avec Mason Greenwood, il est sans aucun doute l’homme de cette première partie de saison côté OM. En conférence de presse, Rulli a lâché un message plus que rassurant.

Rulli vit une première partie de saison de rêve

« Je me sens très bien, je suis heureux et très bien physiquement et mentalement. Je pense que je vis mes meilleurs moments, oui. Avec l'Ajax, ça s'est mal passé pour moi, et terminer 2024 comme ça, je suis heureux. J'ai toujours tout donné dans tous mes clubs. Le travail paye et je remercie Dieu. J'ai la chance de jouer dans cette équipe » a déclaré le joueur argentin.

« Je ne suis pas très loin »

Pour beaucoup, Rulli s’impose comme le meilleur gardien de Ligue 1. Et du monde ? Le portier argentin a affiché sa modestie tout en évoquant son niveau élevé, tout proche d’Emiliano Martinez (Aston Villa). « Je suis un joueur qui lorsqu'il est en confiance et soutenu, peut donner son maximum. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis dans un des meilleurs moments de ma carrière, je me sens complet. Je remercie tout le monde d'être ici. Pour moi, le meilleur gardien du monde c'est Dibu Martinez, et m'entrainer en sélection m'aide à progresser et je ne suis pas très loin » a confié le portier marseillais. L’OM n’en demande pas tant.