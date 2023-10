Marcelino a tenté un coup de poker à l'OM, il déballe tout

Amadou Diawara

Lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM a dû disputer une séance des tirs aux but face au Panathinaïkos. Pour cet exercice, Marcelino a remplacé le gardien Pau Lopez par Ruben Blanco. Un choix qu'il a expliqué à la presse espagnole ce mercredi matin.

Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM s'est frotté au Panathinaïkos. Après s'être inclinés au match aller (1-0, le 9 aout), les hommes de Marcelino ont accueilli le club grec au Vélodrome six jours plus tard.

Marcelino a changé de gardien contre le Pana

Alors qu'il s'est imposé 2-1 au match retour, l'OM a dû disputer la séance des tirs au but pour valider son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Toutefois, le Panathinaïkos a remporté cet exercice face au club olympien (3-5).

«Je ne l'avais jamais fait auparavant»