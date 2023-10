Bourreau de l'OM, il raconte tout

Thibault Morlain

Pour sa première sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso avait débuté par une défaite. Arrivé quelques jours seulement avant la rencontre face à l'AS Monaco, l'Italien n'a pas su empêcher la défaite de ses joueurs. Il faut qu'en face il y avait un Maghnes Akliouche en état de grâce. Une rencontre sur laquelle est revenu le joueur de l'ASM.

Malgré de nombreux absents, l'AS Monaco avait réussi à l'emporter face à l'OM le 30 septembre dernier. Une victoire (3-2) acquise notamment grâce à Maghnes Akliouche. Profitant des absences, le milieu de 21 ans avait impressionné en étant impliqué sur les 3 buts de son équipe, avec un doublé et une passe décisive.

« Un match important »

Bourreau de l'OM, Maghnes Akliouche est revenu sur cette soirée magique. Pour Le Parisien , le joueur de l'AS Monaco a raconté : « Il y avait des absents. Le coach me prévient que je vais sûrement débuter. Je savais que c’était un match important. C’est quand même l’OM en face, l’un des plus grands clubs en France. Je me suis bien préparé pour pouvoir être bon et répondre aux attentes de mes coéquipiers, des supporters et du club ».

« J'étais sur mon nuage »