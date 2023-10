Un joueur de l’OM flambe, Deschamps est interpellé

Pierrick Levallet

En l'absence de Jules Koundé, Jonathan Clauss a su tirer son épingle du jeu en équipe de France. Le latéral droit de l'OM a rendu une très bonne copie contre les Pays-Bas vendredi dernier (1-2). Ils sont d'ailleurs nombreux à réclamer le joueur de 31 ans dans le couloir droit des Bleus, y compris Jérôme Rothen.

En ce mois d’octobre, Didier Deschamps a fait face à une hécatombe qui a décimé son secteur défensif. En plus de William Saliba, Dayot Upamecano et Axel Disasi, le sélectionneur de l’équipe de France a été privé de Jules Koundé. Mais en l’absence du joueur du FC Barcelone, Jonathan Clauss a su saisir sa chance.

Deschamps lui passe un coup de fil inattendu, il déballe tout https://t.co/1HarPB4e1W pic.twitter.com/kAC9VnKLto — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Koundé est inférieur à certains»

Le latéral droit de l’OM a rendu une copie satisfaisante contre les Pays-Bas vendredi dernier (1-2). L’ancien du RC Lens semble d’ailleurs avoir mis tout le monde d’accord. Daniel Riolo ou encore Bixente Lizarazu réclament Jonathan Clauss sur le flanc droit de l’équipe de France. Même son de cloche du côté de Jérôme Rothen.

«Clauss apporte toutes ces garanties»