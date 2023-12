L'OM surveille un attaquant, ils sont impressionnés

Arnaud De Kanel

En quête de renforts pour le mercato hivernal, l'OM est garde Denis Bouanga dans son viseur comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. L'attaquant gabonais disputera d'ailleurs ce samedi, la finale de MLS avec le Los Angeles FC. Et à vrai dire, Wilfried Ebané et Mickaël Landreau sont impressionnés par ce qu'il réalise outre-Atlantique.

Denis Bouanga est en grande forme. Meilleur buteur de la saison régulière et des play-offs en MLS, l'ancien joueur de l'ASSE pourrait remporter un second championnat consécutif ce samedi. Le Gabonais va peut-être disputer son dernier match avec la formation américaine puisque l'OM garde un œil sur lui selon nos informations. Et alors qu'il a mis les Etats-Unis à ses pieds, Bouanga a fait forte impression auprès de deux personnes qui ont croisés sa route, à savoir Wilfried Ebané et Mickaël Landreau.

EXCLU @le10sport : Le point complet sur la situation de Denis Bouanga (Los Angeles FC)▶️ L'OM est là et cherche un joueur offensif pour le couloir gauche. Totalement le profil de Bouanga. Mais dossier compliqué financièrement▶️ Al-Hilal est bien venu au renseignement. Mais… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 27, 2023

«Il a beaucoup bossé sur ses points faibles»

Ancien coéquipier de Denis Bouanga en sélection, Wilfried Ebané note une forte progression dans certains aspects du jeu. « Par rapport à son début de carrière en France, il a beaucoup bossé sur ses points faibles. Dans les un-contre-un, dans l'efficacité, dans son jeu sans ballon. Et il montre beaucoup plus d'envie sur le terrain, ça aussi mine de rien c'est un gros plus. Les buts ? Il me l'avait annoncé, il me disait qu'il ferait tout pour terminer meilleur buteur de MLS et c'est arrivé », a-t-il déclaré pour L'Equipe . De son côté, Mickaël Landreau, qui l'a coaché au FC Lorient, ne le voyait pas atteindre un tel niveau.

«C'était dur à prédire...»