L’OM menace le PSG, la folle annonce !

Auteur d'une belle première partie de saison, l'OM pointe à la deuxième place du classement avec dix points de retard sur le PSG, qui possède toutefois un match en avance. Les Marseillais peuvent donc revenir à sept longueurs des Parisiens, de quoi faire rêver du côté de la cité phocéenne.

Après une première partie de saison très encourageante pour les débuts de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, l'OM a l'occasion de revenir à sept points du PSG qui caracole toujours en tête de la Ligue 1. Pour cela, il faudra battre Le Havre dimanche soir. Et pour le journaliste Nicolas Filhol, il ne faut pas manquer cette opportunité.

Le PSG menacé par l'OM ?

« La première partie de saison est satisfaisante, l’OM est second et ce serait bien de battre Le Havre à la reprise pour revenir à sept points du PSG. Il ne faut pas les laisser filer. J’aimerais bien qu’on reste pas trop loin du PSG pour conserver cette dynamique en se disant que l’on va les titiller jusqu’au bout », lâche-t-il au micro de Football Club de Marseille, avant d'en rajouter une couche.

«Il ne faut pas les laisser filer»

« J’espère que l’homme ne va pas abandonner cette idée-là. Ce point c’est déjà beaucoup pas trop, mais c’est beaucoup. Il y a eu des grosses déceptions lors des matchs contre Paris et Auxerre, mais on a aussi laissé filer des points contre Reims, qu’on devait battre 5-0 à la mi-temps, et tu perds finalement 2 points. Tu as aussi laissé filer des points contre Angers. On est finalement sur une bonne dynamique et sur une phase de progression », ajoute Nicolas Filhol.