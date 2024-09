L'OM l'humilie sur les réseaux sociaux après son transfert

Axel Cornic

Cadre de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Jordan Veretout a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, avec au final un départ vers l’Olympique Lyonnais. Et le club phocéen ne semble avoir aucune pitié pour son ancien milieu de terrain, qui était sur le terrain lors de la victoire dans l’Olympico du week-end dernier (2-3).

Ça fait partie des rendez-vous les plus attendus de la saison depuis quelques années. La rivalité entre l’OL et l’OM est très forte et cette fois c’est tombé dès la 5e journée de Ligue 1, avec un match d’anthologie. Les hommes de Roberto De Zerbi ont en effet été réduits à 10 après l’expulsion du capitaine Leonardo Balerdi et il a fallu attendre la toute fin de rencontre pour les voir arracher la victoire.

L’OM se moque de Veretout

Les Lyonnais tentent de digérer, mais ne comptez pas sur les Marseillais pour leur faire oublier cette défaite ! Et c’est le cas avec une vidéo publiée tout récemment sur le compte TikTok de l’OM, où l’on peut notamment voir Mason Greenwood éliminer un adversaire sur un dribble. Mais cet adversaire n’est autre que Jordan Veretout, encore un joueur du club phocéen il y a seulement quelques semaines, qui a été poussé vers la sortie tout au long du dernier mercato.

Un départ polémique ?

Cette vidéo a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, surtout parce que les deux parties ne semblent pas s’être séparées en très bons termes. Jordan Veretout a en effet longtemps fait trainer la chose et a refusé plusieurs offres, puisqu’il n’était pas vraiment enclin à quitter l’OM. D’ailleurs, plusieurs images assez évocatrices montrant l'international français de 31 ans et son ancien président Pablo Longoria lors de l’Olympico face à l’OL, semblent être venues confirmer cette tendance.