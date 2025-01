L’énorme surprise préparée par l’OM !

Arnaud De Kanel

Toujours privé d'Elye Wahi, blessé et sur le départ, Roberto De Zerbi a réitéré sa confiance à Neal Maupay. Et pourtant, l'entraineur italien a admis avoir songé à titulariser à la surprise générale le jeune Robinio Vaz, finalement entré en jeu en seconde période et logiquement élu homme du match.

La hiérarchie des buteurs a bien évolué du côté de l'OM. Arrivé dans la peau d'un titulaire, Elye Wahi a perdu sa place au profit de Neal Maupay. Et dimanche soir, l'ancien joueur d'Everton aurait pu s'asseoir sur le banc malgré l'absence de Wahi. En effet, Roberto De Zerbi pensait à une énorme surprise.

La surprise Vaz

Le coach de l'OM est réputé pour lancer des jeunes dans le grand bain. Cela s'est encore vérifié avec Robinio Vaz qu'il a fait entrer en seconde période face à Strasbourg. Brillant, l'ancien joueur de Sochaux a obtenu le pénalty de l'égalisation et a été récompensé par le trophée d'homme du match. L'attaquant de 17 ans a même failli démarrer la rencontre, ce qui aurait été une véritable surprise.

«J'ai même eu le doute ce soir de le faire débuter ou pas»

« Je fais jouer les joueurs qui le méritent le plus de mon point de vue. Ce soir, avec l'absence d'Elye Wahi et le fait que Neal Maupay, qui est un de mes joueurs préférés, ce soir était peut-être un petit peu moins lucide, c'était quand même le troisième match d'affilée aussi qu'il jouait. Je pensais qu'il méritait. Robinio apporte de l'énergie, il a fait un bon match et il est un joueur très fort. Après, c'est sûr que c'est un garçon de 2007, donc il faut réussir à le gérer au mieux. Mais je l'avais déjà dit, je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. J'ai même eu le doute ce soir de le faire débuter ou pas », a révélé Roberto De Zerbi en conférence de presse.