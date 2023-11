Incidents OM-OL : Didier Deschamps monte au créneau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, le choc entre l’OM et l’OL n’a pas eu lieu à cause des débordements survenus aux abords du stade Vélodrome. Le bus lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso a notamment été touché par des projectiles, lui qui a eu droit à douze points de suture. Didier Deschamps est revenu sur ces « images horribles » et réclame « des sanctions lourdes ».

Alors que l’OM voulait enchaîner après sa victoire en Europa League et que l’OL espérait enfin lancer sa saison, la soirée de dimanche a été gâchée par les graves incidents survenus aux abords du Vélodrome, et le caillassage du bus lyonnais qui a conduit à la blessure au visage de Fabio Grosso et au report de l’ Olympico . Les voix s’élèvent depuis pour condamner ces faits et gestes, et Didier Deschamps a notamment été invité à réagir ce jeudi.

Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût» https://t.co/Dvi5lrkJ0X pic.twitter.com/7tKRX1tBlW — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Des images horribles »

Auditionné ce jeudi par la Commission d’enquête parlementaire dans le cadre des dysfonctionnements relevés au sein de la FFF, Didier Deschamps a été interrogé sur plusieurs faits d’actualité, dont les incidents survenus à Marseille. « Ce sont des images horribles, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou même dans la vie de tous les jours , a réagi le sélectionneur des Bleus , relayé par RMC. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement la sphère sportive et en particulier le football est le reflet de notre société. Avec en plus une résonance médiatique qui a un impact beaucoup plus important. C'est arrivé, malheureusement. Il faut que les pouvoirs publics, les clubs, fassent tout pour que ça n'arrive pas. »

« Il faut de la prévention, des sanctions lourdes »