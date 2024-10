«Il est parfait», l’OM a choisi le bon joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a changé de visage cet été, ce qui a notamment inclus un changement de capitaine. C’est donc Leonardo Balerdi qui a hérité du brassard avec Roberto De Zerbi, et le défenseur central argentin semble être le choix idéal à en croire les propos de de son compatriote Gerónimo Rulli.

Mason Greenwood, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Elye Wahi, Gerónimo Rulli… L’OM a attiré beaucoup de nouvelles recrues durant le mercato estival et changé une bonne partie de son effectif. Mais Roberto De Zerbi a également dû désigner un nouveau capitaine pour succéder à Samuel Gigot, et le coach italien de l’OM a confié le brassard à Leonardo Balerdi. Un excellent choix selon Rulli, qui s’est enflammé pour son compatriote argentin jeudi en conférence de presse.

« Il montre l’exemple »

« Leo en tant que capitaine montre l'exemple. C'est le joueur qui connait le plus le club et qui a passé le plus de temps. Il a vécu des bons et mauvais moments mais il a su retourner la situation. Le début de saison n'a pas été facile, il a bien commencé avant sa blessure au deuxième match qui l'a privé du rassemblement avec l'Argentine. Il est revenu et il y a eu ce qu'il s'est passé à Lyon. Il a envie de retrouver le terrain et changer le visage qu'il a montré contre Lyon », indique le gardien de l’OM, qui ne tarit pas d’éloges au sujet de Balerdi et de ses aptitudes au capitanat.

« Le capitaine parfait »

« Il montre l'exemple partout, c'est une facette que je ne connaissais spécialement parce que je n'ai passé beaucoup de jours avec lui en sélection. C'est une personne incroyable, il est attentif à tout le monde, c'est le capitaine parfait », poursuit Gerónimo Rulli. En clair, l’OM a choisi le joueur idéal pour récupérer le brassard cet été.