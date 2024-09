Du jamais vu, cette recrue de l'OM «torture» ses adversaires

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Jonathan Rowe. En effet, le club phocéen a trouvé un accord avec Norwich pour boucler le prêt avec obligation d'achat du crack de 21 ans. Ancien formateur de Jonathan Rowe, Greg Crane a affirmé que l'OM avait recruté un dribbleur hors pair.

Pour renforcer l'aile gauche de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Jonathan Rowe. Et le président de l'OM a fait le nécessaire pour arracher la pépite de 21 ans à Norwich lors du dernier mercato estival.

Rowe a signé à l'OM

Selon les informations de L'Equipe, Jonathan Rowe est arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Une option d'achat obligatoire, qui avoisinerait les 17M€. Ainsi, Jonathan Rowe quittera définitivement Norwich le 30 juin pour devenir un joueur à part entière de l'OM. Et visiblement, Pablo Longoria aurait recruté un dribbleur exceptionnel. C'est du moins ce qu'affirme Greg Crane, ancien formateur de Jonathan Rowe.

«Je n'ai jamais vu un garçon dribbler aussi bien que lui»

« Il a toujours cru en lui, c'est sa plus grande qualité. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il voulait être professionnel et on remarquait tout de suite qu'il était différent. Je suis entraîneur depuis vingt ans et je n'ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui, des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds, ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs. Il peut les amener où il veut et c'est un plaisir de le voir les torturer. Si sa vitesse est innée, il n'a jamais été le plus costaud et il était toujours le plus petit chez les jeunes (il mesure 1,73 m). Il s'est aussi souvent blessé, mais il a gardé foi en lui », s'est enflammé Greg Crane, formateur de Jonathan Rowe des moins de 12 ans aux moins de 18 ans, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.