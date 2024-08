De Zerbi, mercato... Il s'enflamme totalement pour l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son large succès sur la pelouse de Brest le week-end dernier, l’OM reçoit le Stade de Reims ce dimanche soir, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Présent ce vendredi en conférence de presse, Luka Elsner a fait l’éloge de Marseille et juge impressionnante la vitesse à laquelle les joueurs ont réussi à mettre en place les préceptes de Roberto De Zerbi.

Tout n'était pas parfait, mais l’OM a été auteur d’une entrée en matière plus que réussie le week-end dernier sur la pelouse de Brest (1-5). Dimanche, c’est le Stade de Reims qui sera opposé aux Olympiens, pour le premier match de la saison au Stade Vélodrome. Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours de son déplacement sur la pelouse de l’OM, Luka Elsner a donné son avis sur les premiers pas de Roberto De Zerbi et le visage affiché par son équipe.

« Qu'ils aient réussi à rapidement mettre en place leur jeu, comme le souhaitait leur entraîneur, est relativement impressionnant »

« C'est une équipe extrêmement intéressante, notamment avec l'arrivée d'un nouveau coach et de quelques recrues. Le fait qu'ils aient réussi à rapidement mettre en place leur jeu, comme le souhaitait leur entraîneur, est relativement impressionnant. Contre Brest, tout s'est déroulé comme ils le voulaient, ce qui a donné une prestation vraiment très propre. C'est donc une équipe très bien construite, avec des idées claires sur ce qu'elle veut accomplir. Il nous faudra beaucoup de courage et de générosité pour les empêcher de dérouler leur plan de jeu », a déclaré Luka Elsner, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Le premier but symbolise un peu les principes que le staff de l'OM met en place »

Face à Brest, le premier but de Mason Greenwood a été assez révélateur de ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi à l’OM : « Absolument. On l'a vu dès la première action. Le premier but symbolise un peu les principes que le staff de l'OM met en place : essayer d'attirer l'adversaire pour, dès le premier décalage, prendre de la vitesse. Ils ont également du talent offensif, ce qui leur permet de concrétiser ces situations. Tout le défi pour nous est de limiter ces circuits-là et de créer nos propres opportunités dès la récupération du ballon, comme Brest a su en avoir, mais qu'ils n'ont pas suffisamment exploitées », a ajouté l’entraîneur du Stade de Reims.