De Zerbi : Les premiers doutes à l’OM

Arnaud De Kanel

Tenu en échec par Angers vendredi dernier, l'OM a enchainé un second faux pas consécutif après la défaite contre Strasbourg. Le bilan comptable reste tout de même flatteur pour les Olympiens qui peinent encore à montrer une véritable identité, la fameuse patte De Zerbi. Le coach italien est donc déjà critiqué.

C'est en février dernier que Jean-Louis Gasset avait pris les rênes de l'OM, dans le cadre d'un intérim prévu jusqu'à la fin de la saison, au 30 juin. Après plusieurs mois passés sur le banc marseillais, l'expérimenté technicien français, âgé de 70 ans, a finalement décidé de tirer sa révérence et de prendre sa retraite. Pour remplacer Gasset, le président de l'OM, Pablo Longoria, n'a pas tardé à réagir. Cet été, il a misé sur un choix ambitieux en recrutant Roberto De Zerbi, un coach de 45 ans au style audacieux, pour conduire l'équipe vers de nouveaux objectifs. Mais voilà que l'Italien se retrouve déjà sous les critiques.

L'OM attend le De Zerbi Ball

Troisième de Ligue 1, l'OM a bien démarré sa saison d'un point de vue comptable. Mais si l'on s'intéresse au jeu, les Phocéens ne proposent pas grand chose pour le moment. Or, cela fait désormais plus de deux mois que la compétition a repris et le De Zerbi Ball tarde à se montrer. Certains observateurs commencent à s'impatienter. Daniel Riolo, lui, met en garde le technicien italien.

«De Zerbi, le faire déjouer, ce n’est pas très compliqué»

« De Zerbi est arrivé avec beaucoup d’espoirs derrière lui, la renommée internationale. Très rapidement, je me suis montré un peu méfiant, les qualités il en a, ce n’est pas le souci. La Ligue 1, il faut s’adapter tout de suite, tu as facile 50% des entraîneurs qui se disent contre l’OM : on va te faire déjouer. Et De Zerbi, le faire déjouer, ce n’est pas très compliqué. Il va falloir qu’il trouve des plans B et des plans C parce que les entraîneurs vont vite comprendre le truc et vont vite l’enfermer. Il va falloir qu’il fasse très attention à ces blocs bas. Il va falloir qu’il adapte au niveau des joueurs aussi », a souligné Daniel Riolo dans l'After Foot. Les premiers doutes n'auront pas tardé à apparaitre.