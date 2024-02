Crise à l’OM, le vestiaire reçoit un coup de pression

Alexis Brunet

L'OM de Gennaro Gattuso est en panne de résultats. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang viennent d'enchaîner quatre matches sans victoire, et restent sur une défaite face à l'OL (1-0). Des performances moribondes qui ont provoqué la gronde des supporters. Une réunion de crise a d'ailleurs eu lieu avec certains représentants de groupes d'ultras, les joueurs, Gattuso, et certains dirigeants. A la fin de cet entretien, Rachid Zeroual, leader des South Winners, a mis la pression sur l'effectif marseillais.

Le contexte est souvent très chaud à Marseille, et quelques mauvais résultats peuvent embraser tout cela. Actuellement huitième de Ligue 1, l'OM déçoit, et les supporters commencent à en avoir assez. Mardi soir, une réunion s'est déroulée entre les joueurs marseillais, Gennaro Gattuso, certains dirigeants, et des membres des principaux groupes de supporters.

Les supportes sont déçus

Cette réunion était l'occasion pour certains supporters d'exprimer leur déception. Il faut dire que l'OM reste sur quatre matches sans victoire, avec en prime une défaite face à l'OL dimanche dernier (1-0). De plus, le club phocéen a été éliminé en Coupe de France par le Stade Rennais, ce qui s'ajoute aux nombreuses déceptions récentes. Lors de la réunion le ton ne serait pas monté, mais cela ressemblait fortement à un ultimatum.

Zeroual met la pression sur le vestiaire