«C’est parti en vrille», fiasco à l’OM !

Passé par l'OM au cours de la saison 2004-2005, le Eduardo Costa avait assisté à cette époque à un changement de coach en plein milieu de la saison, avec la nomination de Philippe Troussier à la place de José Anigo. Et l'ancien milieu de terrain brésilien dénonce un fiasco avec ce choix de la part de la direction de l'OM.

Son nom ne parlera probablement pas aux plus jeunes, mais Eduardo Costa a été l'une des figures brésiliennes de la Ligue 1 au début des années 2000. Passé par les Girondins de Bordeaux (2001-2004) et bien plus tard à l'AS Monaco (2009-2011), il a également arboré la tunique de l'OM, mais cette fois-ci pendant une saison seulement (2004-2005). Une saison qui n'a d'ailleurs pas forcément été mémorable pour le club phocéen, d'autant qu'en novembre 2004, José Anigo avait été viré pour faire place à Philippe Troussier sur le banc de l'OM.

« Il a tout gâché »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE sur l'acteur du football qu'il n'aimerait surtout pas recroiser, Eduardo Costa se lâche sur Troussier : « Comment s'appelle celui qui a succédé à José Anigo à l'OM ? Oui, Philippe Troussier ! Avec lui, c'est parti en vrille et il a tout gâché. On aurait dû faire mieux. À Marseille, les attentes sont énormes et on n'a pas assumé non plus », confie l'ancien milieu de terrain brésilien, alors que l'OM terminait finalement à la 5e place en 2005 sous la houlette de Philippe Troussier.

« Elie Baup a été patient avec moi »

Mais Eduardo Costa a tout de même gardé en mémoire de très bons coachs au cours de sa carrière, et notamment un certain Elie Baup du côté de Bordeaux : « Il y a eu Tite au Grêmio. J'ai aimé sa personnalité, sa tendresse envers les joueurs. Un peu comme Élie Baup, qui a fait preuve de patience envers moi quand je suis arrivé à Bordeaux. Je n'oublie pas Mario Zagallo, que j'ai connu avec la Seleçao et qui était unique aussi », confie l'ancien joueur de l'OM.