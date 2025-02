C'est annoncé, la Ligue des champions revient à l'OM !

Thomas Bourseau

« A jamais les premiers ». Les supporters de l'OM aiment bien rappeler à ses rivaux y compris le PSG qui chasse chaque année son premier sacre en Ligue des champions de son histoire, que l'Olympique de Marseille est le premier et le seul club français à avoir soulever la Ligue des champions. L'objectif des dirigeants est de retrouver le gratin européen selon Fabrizio Ravanelli.

L'OM est bien parti pour faire son retour en Ligue des champions. Dauphin du PSG avec 46 points en 22 matchs disputés, le club phocéen veut continuer à titiller le Paris Saint-Germain jusqu'au bout du championnat et d'ainsi décrocher sa place en Ligue des champions pour la saison prochaine comme Fabrizio Ravanelli l'a affirmé au micro de beIN SPORTS. « Les ambitions de l'OM, c'est toujours la Champions League on doit dire la vérité ».

L'OM souhaite retrouver la Ligue des champions !

« Le grand boulot que Benatia est en train de faire pour le mercato. Avec le coach, ils ont fait un super boulot. Ils sont en train de construire une grande équipe. On était vraiment très contents surtout du dernier mercato parce qu'on a essayé de prendre des joueurs adaptés au système de jeu de De Zerbi. Benatia a très bien et beaucoup travaillé comme d'habitude ». a confié le conseiller institutionnel et sportif de l'Olympique de Marseille.

«Sûrs d'avoir à ce moment-là une équipe très forte»

En guise de conclusion, l'ancien joueur de l'OM à présent dans l'organigramme du club a évoqué la mentalité recherchée sur le marché. « Nous étions sûrs d'avoir à ce moment-là une équipe très forte qui va aussi représenter l'état d'esprit. Notre idée, c'était toujours d'essayer de prendre des joueurs avec une mentalité très professionnelle, et qui va avec la mentalité et l'état d'esprit du public ».