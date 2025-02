Ligue des champions : L'annonce de l'OM qui va mettre le feu à Marseille !

Thomas Bourseau

La dernière pièce manquante du puzzle de Roberto De Zerbi au milieu de terrain se nomme-t-elle Ismaël Bennacer ? Aux yeux de Medhi Benatia, le recrutement de l'international algérien de 27 ans qui débarque de l'AC Milan d'offrir un avant-goût de la Ligue des champions aux supporters. Explications.

Il fut la quatrième et ultime recrue hivernale de l'OM. Après Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri et Amar Dedic, c'est Ismaël Bennacer qui s'est installé dans la cité phocéenne. Le natif d'Arles, où il a été formé avant d'y faire ses premiers pas en tant que joueur professionnel est revenu au pays.

Bennacer à l'OM ? Une aventure qui pourrait le mener plus loin que le championnat… 🚀

«Il est capable de répondre tout de suite à la pression du Vélodrome»

Ce supporter de l'OM comme il l'a confié aux médias du club marseillais dans le cadre de son arrivée en prêt payant d'1M€ avec option d'achat de 12M€ et de 3M€ de bonus, va permettre à l'Olympique de Marseille de franchir un nouveau cap important dans son projet sportif. C'est du moins le point de vue de Medhi Benatia. « Avec lui, on reste dans le côté caractère, tempérament, valeur sûre. Il est capable de répondre tout de suite à la pression du Vélodrome ».

«On a un milieu de terrain de Ligue des champions»

Le directeur du football de l'OM a confié à L'Equipe que le complément d'Ismaël Bennacer dans l'entrejeu déjà peuplé de Pierre-Emile Hojbjerg et d'Adrien Rabiot de devenir un milieu de terrain de Ligue des champions. « Il va nous apporter beaucoup, et avec tous les joueurs à notre disposition, on a un milieu de terrain de Ligue des champions ».