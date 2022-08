Foot - OL

les 5 plus grands matchs de l'histoire de l’OL

Publié le 10 août 2022 à 07h30 par La rédaction

L’Olympique Lyonnais, véritable place forte du football français, possède une histoire ainsi qu'un palmarès importants. De nombreux matchs du club rhodanien ont marqué l’histoire du football français. Le 10 Sport revient sur les 5 plus grands matchs de l’histoire de l’Olympique Lyonnais.

5 – Le titre en jeu sur la dernière journée (4 mai 2002)

34e journée de Ligue, début du mois de mai, les Gones ont rendez-vous avec l’histoire et affrontent Lens dans un match décisif pour le premier titre de Champion de France de leur histoire. Au classement, les Sangs et Or devancent les Lyonnais d’un petit point. Cette dernière journée, est donc une finale pour le titre. Poussés par leur public, les locaux entrent dans leur rencontre de la plus belle des manières. En un quart d’heure, Govou et Violeau donnent un joli matelas d’avance. L'OL ne tremblera pas malgré la réduction du score lensoise. Pierre Laigle va tuer le suspense en inscrivant le troisième but lyonnais. L’arbitre siffle la fin de la rencontre, place à l’explosion de joie chez les Gones !

4 - Lyon remporte le premier derby de l’histoire (1951)

Le club de l'OL vient à peine de se créer un an auparavant. En Première Division, l’objectif est donc de se maintenir dans l’élite pour pérenniser le club. Lyon rencontre ce jour-là l'ASSE. Les deux équipes ne sont pas du même calibre. Dans des conditions de jeu dantesques, l'OL réussit à faire le break et à remporter le premier derby de l’histoire. Pourtant, à la fin de saison, les Lyonnais descendront en deuxième division, mais conserveront le trophée du premier derby empoché.

3 – Désillusion européenne pour les Gones (2006)

L'OL est à l’apogée de son football. En Ligue des Champions, le club a un véritable coup à jouer. Le club rhodanien sort coup sur coup le Real Madrid en poules, puis le PSV sur un score cumulé sans appel de 5-0 en huitième de finale. L’AC Milan se dresse ainsi sur la route de L’OL. Après le nul 0-0 obtenu à domicile, Lyon se déplace en Italie en pleine confiance, capable d’aller chercher sa qualification à l’extérieur. 1 - 1 entre les deux équipes. Un score qui qualifie pour le moment Lyon. Il reste seulement 2 minutes à jouer avant la délivrance. Malheureusement pour eux, la poisse s’abat sur les Gones . Inzaghi, le renard des surfaces suit une frappe de Shevchenko, repoussée par le poteau. L’Ukrainien alourdira la marque. Défaite 3-1 de Lyon, l’une des défaites les plus douloureuses à l’échelle européenne pour le club.

2 – Le premier trophée du millénaire pour Lyon (2001)

L’OL à l’aube du nouveau millénaire est devenu une équipe importante de notre championnat de France. Toujours bien placée, aux trois premières places. Mais elle courrait toujours derrière ce fameux titre ! Le 5 mai 2001, Lyon affronte le champion de France en titre, Monaco, en finale de Coupe de la Ligue. Caçapa et Nonda inscrivent un but pour chacune des deux équipes. La finale est de plus en plus indécise. Les prolongations semblent inévitables. Le buteur brésilien Sonny Anderson réussit à déborder à gauche pour trouver Muller qui pousse le ballon dans le but adverse. Lyon a réussi ! Ils tiennent dans leurs mains, ce premier trophée tant attendu. Un trophée qui sera le premier d’une longue série.

1 - Avalanche de buts contre l'OM (2009)

OL-OM, ou l’un des matchs les plus spectaculaires de l’histoire de la Ligue 1. Une orgie de buts, pas le temps de se reposer. Aucune équipe n’arrive à gérer ses temps faibles. Lyon et Marseille sont inspirés. Le club rhodanien a réussi à marquer trois buts en 10 minutes et pensait tenir le résultat 5-4. Mais c’était sans compter sur l’OM qui n’a pas abandonné avec cette égalisation de Stéphane M’bia. La rencontre se termine sur un score spectaculaire de 5 buts partout.