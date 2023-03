OM - Montpellier : Comment Der Zakarian a métamorphosé le MHSC

La rédaction

De retour sur le banc du Montpellier HSC depuis février dernier, Michel Der Zakarian a remis beaucoup de choses dans l'ordre chez les Héraultais, alors qu'ils étaient dans le dur au plus bas du tableau de la Ligue 1. Son retour a notamment permis au MHSC de sortir de la zone de relégation et de devenir l'une des meilleures équipes sur le plan comptable depuis le 17 février, premier match de l'ancien entraîneur de Brest.

Après son passage difficile avec Brest, Michel Der Zakarian, qui avait quitté la Bretagne le mois d'octobre dernier, était libre de tout contrat. Le mois de février dernier il décide de reprendre en main le Montpellier HSC qu'il avait quitté lors de la saison 2020/2021. Un retour que pourraient se féliciter les dirigeants du club du sud compte-tenu des résultats affichés par le club depuis la prise de fonction de leur ancien joueur entre 1988 et 1997.

L'homme qu'il fallait au MHSC

Michel Der Zakarian a prouvé qu'il était l'homme qu'il fallait au moment où il fallait. Depuis son arrivée, le MHSC est en train de réaliser une très bonne deuxième moitié de saison. Pourtant, ce n'est pas pour autant que "Der Zak" s'enflamme : "Oui, on peut dire ça. Tout se passe bien pour l’instant. Après, dans le football, cela demande confirmation tous les week-ends. Je pense que le travail paie car on a une très belle qualité d’effectif. On gagne car le contenu est bon et parce que nous sommes efficaces. C’est une belle série, mais il faut toujours rester les pieds sur terre dans le foot". A ctuellement 11e de Ligue 1 à 5 points de l'Olympique lyonnais (10ème), les Montpelliérains peuvent toujours rêver du Top 10 à 10 journées de la fin du championnat français.

Sa proximité avec ses joueurs

On lui reprochait d'être un peu dur avec ses joueurs mais Michel Der Zakarian estime qu'il a bien évolué depuis qu'il a quitté Montpellier en 2021. A Brest, il a privilégié le dialogue avec ses joueurs : "Je faisais la même chose à Brest, Après, c’est vraiment la volonté des joueurs d’être à l’écoute ou non. J’essaie d’évoluer. Ce qui n’a pas fonctionné avant, j’essaie de le gommer et d’apporter d’autres choses dans mon discours, en essayant d’être plus tranquille, même si je suis sanguin de temps en temps. Encore aujourd’hui, ça peut partir à tout moment (rires). Il y a certains joueurs qui n’aiment pas quand on aboie derrière eux, alors que pour d’autres, il faut le faire et les prendre en aparté." Der Zakarian ajoute qu'on lui a toujours collé cette étiquette d'entraîneur très stricte avec ses joueurs : "Ce sont les étiquettes que l’on nous colle et derrière, chaque personne répète la même chose. J’ai toujours aimé mes joueurs, il faut savoir les cajoler par moment".

Un gros test face à l'Olympique de Marseille