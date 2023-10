Révolution au FC Nantes, c’est validé

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes continue de faire bonne impression. Les Canaris ont fait chuter Montpellier dimanche à La Beaujoire et grimpent donc à la 7ème place du classement, à 1 point de la 4ème place. Et pour cette rencontre, Pierre Aristouy avait décidé de replacer Marcus Coco, attaquant de métier, sur le flanc droit de sa défense. Un pari payant du coach nantais.

Tout sourit au FC Nantes depuis quelques semaines maintenant. Vainqueurs de 4 de leurs 5 derniers matchs, les Canaris sont 7èmes à l'issue de cette 8ème journée de championnat. Pierre Aristouy impose sa patte et révolutionne cette équipe avec le replacement de Marcus Coco sur le côté droit de sa défense. Un pari osé mais réussi du successeur d'Antoine Kombouaré qui s'est montré très satisfait de son joueur au coup de sifflet final.

«Il a fait un super match»

« Marcus Coco ? Il a fait un super match. Dans la continuité de ce qu’il avait fait contre Strasbourg mais surtout dans la continuité de ce que fait Marcus depuis que je suis à la tête de cette équipe », a déclaré Pierre Aristouy au micro de Prime Vidéo . Marcus Coco est tout aussi épanoui dans ce nouveau rôle et il l'a fait savoir.

«Ce poste de latéral droit me convient bien»