«J’adore»… L’entraîneur du FC Nantes lui déclare sa flamme

Actuel entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy a plusieurs joueurs de qualité à sa disposition. C’est notamment le cas avec Florent Mollet. Auteur de belles performances depuis le début de la saison, le milieu offensif rend de grands services aux Canaris. Pour le plus grand plaisir d’Aristouy, qui a dit tout le bien qu’il pensait de Mollet.

Passé par Metz et Montpellier, Florent Mollet connait très bien la Ligue 1. Une expérience qu’il met aujourd’hui à disposition du FC Nantes. Milieu offensif des Canaris, le joueur de 31 ans est précieux dans le schéma de Pierre Aristouy. Avec 1 but et 3 passes décisives, Mollet réalise d’ailleurs un excellent début de saison à Nantes.

Aristouy sous le charme de Mollet

En conférence de presse de presse, Pierre Aristouy s’est ainsi enflammé pour Florent Mollet. « C’est le genre de joueur qu’on adore ou qu’on critique assez facilement. Moi j’adore ! J’adore parce qu’il met du lien dans l’équipe, dans le jeu », a-t-il expliqué sur le joueur du FC Nantes.

« Selon moi, ces joueurs sont indispensables »