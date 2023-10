Mercato : Il veut quitter le FC Nantes et annonce sa destination

Thibault Morlain

Cadre du FC Nantes aujourd’hui, Pedro Chirivella dispose d’un contrat le liant jusqu’en 2026 avec les Canaris. Très important dans le schéma de Pierre Aristouy, l’Espagnol voit toutefois la suite de sa carrière loin des bords de la Loire. Chirivella l’a annoncé, il quittera prochainement le FC Nantes et il sait déjà où il veut aller.

Arrivé au FC Nantes en 2020, Pedro Chirivella ne restera pas éternellement chez les Canaris. S’il est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2026, l’Espagnol a déjà la tête ailleurs. Dans des propos accordés à Free Ligue 1 , Chirivella a fait part de son intention de jouer dans le championnat espagnol à l’avenir.

« Tout le monde sait, le coach aussi… »

« Je suis Espagnol, mais personne ne m’a vu jouer en Espagne. Tout le monde sait, le coach aussi, qu’à un moment donné j’aurai envie de rentrer dans mon pays. C’est naturel », a lâché Pedro Chirivella.

Chirivella rêve de la sélection