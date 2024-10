Mercato - FC Nantes : Kombouaré valide une recrue !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison, Nicolas Cozza a reçu les hommages d'Antoine Kombouaré avant la rencontre face au Racing Club de Strasbourg. Formé à Montpellier, l'arrière gauche de 25 ans a profité de la blessure de Jean-Kévin Duverne pour enchaîner les titularisations et monter en puissance.

Formé à Montpellier, Nicolas Cozza a retrouvé la Ligue 1 cet été en acceptant un nouveau prêt au FC Nantes. « Nantes a appelé parce qu'ils avaient besoin d'un latéral gauche, ça s'est fait rapidement. On en est venu au prêt, tout s'est bien passé. Ça a été rapide et limpide » avait confié le joueur au moment de son arrivée. Concurrencé par Jean-Kévin Duverne, l’arrière gauche de 25 ans enchaîne les titularisations depuis quelques semaines. Et ses performances ont été remarquées et mises en valeur par Antoine Kombouaré avant de défier le Racing Club de Strasbourg ce dimanche.

Waldemar Kita a toujours payé ses salariés »… Coup de gueule au FC Nantes ! https://t.co/jbeliOSb10 pic.twitter.com/2unar3rCT7 — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Kombouaré s'enflamme pour Cozza

De passage en conférence de presse, le coach du FC Nantes a mis en avant la rudesse de Cozza, qui appartient toujours à Wolfsburg. « Il aime le duel, il est dur. Sur le terrain, c’est un combattant. L’année dernière à Montpellier, il prend un gros coup de pied au visage. Lui, c’est un solide : il est resté sur le terrain alors que beaucoup auraient abandonné la partie. C’est un dur à cuire, vraiment » a lâché Kombouaré.

« Il est de nature joyeuse »

Selon le coach kanak, Cozza s’est adapté parfaitement au sein du vestiaire nantais. « C’est quelqu’un de discret, mais il s’entend bien avec tout le monde. Il est toujours de bonne humeur, toujours égal à lui-même. Ce n’est pas un garçon changeant, il n’arrive pas un jour en boudant et le lendemain en rigolant. Il est de nature joyeuse » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par But Football Club.