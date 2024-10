Waldemar Kita a toujours payé ses salariés »… Coup de gueule au FC Nantes !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Plusieurs rumeurs ont récemment circulé autour d’un possible plan social au FC Nantes ou de salaires non payés par le président, Waldemar Kita. Une situation qui pousse l’ancien conseiller du PSG, Michel Moulin, à un véritable coup de gueule.

La rumeur est née sur RMC et l’antenne de l’After Foot. Le journaliste, Daniel Riolo, a annoncé en direct qu’il y avait des soucis sociaux et financiers au FC Nantes : « Il paraît qu’à Nantes, ils veulent suivre. Tu sais qu’à Nantes, il y a des gens qui commencent à ne pas être payés parmi les salariés ? Il y a peut-être un plan social qui se profile. Les Nantais vont commencer à faire la gueule, eux aussi ».

FC Nantes : Riolo annonce une catastrophe en direct ? https://t.co/MgXPLpfSQD pic.twitter.com/zvvUF8PEcO — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

« C’est quelqu’un de très honnête »

La rumeur s’est diffusée comme une traînée de poudre. Et même si plusieurs médias locaux comme Ouest-France ont démenti ces éléments, l’inquiétude a pris le pas du côté des supporters. Et des acteurs nantais, comme la Mairie de Nantes, auraient commencé à se manifester en interne. Pour Michel Moulin, interrogé dans l’émission « But Football Club » sur Sud Radio, le traitement réservé à Waldemar Kita n’est pas juste : « J’ai rarement été d’accord avec ce président, sportivement. Mais aujourd’hui, ce qu’on fait à ce monsieur, qui met beaucoup d’argent dans le football, qui est l’un des derniers présidents à qui le club appartient – il n’est pas président d’un fond ou autre. Et aujourd’hui, on critique ce garçon, qui est un vrai entrepreneur, de ne pas payer ses salariés, alors que ce monsieur a toujours payé ses salariés. C’est encore une injustice. S’il est au niveau où il est aujourd’hui, car monsieur Kita a créé beaucoup d’entreprises, c’est une des plus grosses fortunes de France, il paye tous ses salariés. On essaye de faire passer un président, qui donne de son argent, pour quelqu’un de malhonnête alors que c’est quelqu’un de très honnête. On n’a pas le droit de parler des gens comme ça ».