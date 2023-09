FC Nantes : Grande nouvelle, il annonce une date pour son retour

Benjamin Labrousse

Recrue phare du FC Nantes cet été, le Brésilien Adson avait pu démontrer tout son talent face à l’OM (1-1) le 1er septembre dernier. Rapidement blessé, le joueur de 23 ans avait été remplacé pendant la mi-temps. Absent face à Clermont ce week-end, l’ancien joueur des Corinthians s’est voulu rassurant quant à son retour à la compétition.

15ème de Ligue 1 avant la 5ème journée, le FC Nantes espère toujours lancer sa saison. Cela pourrait être le cas lors du déplacement à Clermont ce dimanche. Mais pour cette rencontre, les hommes de Pierre Aristouy ne pourront pas compter sur leur nouvelle recrue Adson.

« J'ai senti une gêne »

En effet, malgré un très bon début de match face à l’OM le 1er septembre dernier, Adson a été touché aux alentours de la 30ème minute. Une légère blessure que le principal intéressé a évoqué lors d'un entretien accordé à l’Equipe : « Vers la 30e, 35e minute, sur une contre-attaque, j'ai senti une gêne » .

« Je n'ai jamais été arrêté plus de deux ou trois semaines »