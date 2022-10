Foot - FC Nantes

FC Nantes : Après Kombouaré, le vestiaire enrage et pousse un énorme coup de gueule

Publié le 24 octobre 2022 à 09h00

Hugo Chirossel

Le match nul face à l’OGC Nice (1-1) a du mal à passer du côté du FC Nantes. Tout comme Antoine Kombouaré, Alban Lafont n’a pas été tendre envers l’arbitrage à l’issue de la rencontre. Le gardien des Canaris a été expulsé après le coup de sifflet final pour un deuxième carton jaune, après avoir contesté une décision de François Letexier, arbitre de ce match.

Les Nantais ne décoléraient pas dimanche, après le match nul sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1). Alors qu’ils menaient au score, ils ont été rejoints dans le temps additionnel à la suite d’un penalty transformé par Nicolas Pépé, pour une main de Jean-Charles Castelletto dans sa surface. Une décision fortement contestée par les Canaris . Le FC Nantes avait également réclamé une faute pour une double main de Mattia Viti dans la surface en première période, en vain. À l’image d’Antoine Kombouaré, Alban Lafont, expulsé après le coup de sifflet final, n’a pas mâché ses mots envers l’arbitre de la rencontre, François Letexier.

FC Nantes : Fou de rage, Kombouaré pousse un incroyable coup de gueule https://t.co/dAiL2eICw1 pic.twitter.com/zw5RASKh1Q — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

« On se fait clairement voler »

« Je pense que c’était le bon plan de jeu, la victoire était méritée. Après il y a ce fait de jeu en fin de match où il ne faut pas avoir peur des mots, on se fait clairement voler au regard de la main en première mi-temps. Je pense que l’arbitre n’est pas juste. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs, il faut juste les assumer, se regarder dans un miroir et il n’a pas réussi à le faire. Surtout que je suis capitaine, j’ai le droit de demander des explications, de discuter. De suite, sortir les cartons alors qu’on veut juste parler, c’est dommage car ça met une barrière entre nous et les arbitres. Après, on ne peut plus rien dire », a lâché Alban Lafont à l’issue de la rencontre, des propos relayés par Ouest-France .

« Ça m’a encore plus énervé »

Le capitaine du FC Nantes a d’abord reçu un premier carton rouge pour contestation au moment où François Letexier a sifflé le penalty en faveur de l’OGC Nice, avant d’en prendre un second après le coup de sifflet final, pour être une nouvelle fois venu contester sa décision : « Je viens juste et comme il a vu tout le monde arriver, il me met jaune tout de suite. Ça commence mal, après ça ne peut qu’envenimer les choses. Pour moi c’est un aveu de faiblesse. Ce qui m’énerve, c’est qu’à la mi-temps, je parle un peu avec l’arbitre de touche et il me dit que s’il y a une main pour nous défensivement, ils vont faire en sorte de ne pas la siffler, qu’il y ait un peu une justice. Ça m’a encore plus énervé, ils l’ont tout de suite sifflée. En plus, il n’y a pas une grosse faute sur JC (Castelletto), mais il (Dante) s’appuie les deux mains sur lui, ça se siffle . »

Bravo à toute l’équipe pour le match et l’état d’esprit aujourd’hui. On méritait mieux mais c’était pas l’avis de tout le monde visiblement 😶🫢 — Alban Lafont (@AlbanLafont) October 23, 2022

