Ça vire au fiasco total, le FC Nantes lui offre un beau cadeau !

En décembre 2020, le FC Nantes surprend tout le monde en confiant le poste d'entraîneur à... Raymond Domenech. Ça n'aura finalement duré que 8 matchs pour l'ancien sélectionneur des Bleus. Avec 0 victoire au compteur, ça a donc été un fiasco pour Domenech, qui en a tout de même bien profité...

Raymond Domenech ne restera pas dans l'histoire du FC Nantes, du moins pas du bon côté. En effet, son passage sur le banc des Canaris a été un véritable flop. Nommé en décembre 2020, il a été licencié en janvier 2021 après seulement 8 matchs et 0 victoire. Cela faisait alors 10 ans que Domenech n'avait plus entraîné et cette expérience à Nantes a tout de même été un beau cadeau pour lui.

« Une belle expérience quand même »

Pour Le Courrier Picard, Raymond Domenech est revenu sur son flop au FC Nantes. Et il a notamment fait savoir : « C'était une belle expérience quand même, qui m'a permis de regoûter à ce plaisir d'entraîner ».

« C'est devenu un métier d'enfer, anxiogène »

« Je tire un grand coup de chapeau aux entraîneurs d'aujourd'hui car c'est devenu un métier d'enfer, anxiogène. C'est une responsabilité permanente, 24 heures sur 24 heures, avec une pression de tous les instants. Quoi qu'il arrive, le responsable, ce sera toujours l'entraîneur... sauf quand ça marche », a poursuivi Raymond Domenech.