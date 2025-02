Clash avec Textor : La surprenante annonce sur Al-Khelaïfi…

Thomas Bourseau

Le ton est monté entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor l’été dernier. En pleine réunion afin de trouver une solution concernant la diffusion de la Ligue 1, à laquelle le patron de beIN SPORTS et du PSG refusait au départ d’être impliqué, le dirigeant qatari a critiqué le boss de l’OL en affirmant qu’il n’y connaissait rien avant de quitter la visio. Le propriétaire du LOSC apporte une version des faits méconnue du grand public.

Le 14 juillet 2024, jour de finale de l’Euro qui a vu l’Espagne rafler son quatrième trophée dans la compétition, les présidents de Ligue 1 organisaient une réunion d’urgence au sujet des droits télévisés de l’élite du championnat de France. Par le biais d’un document utilisé pour l’émission Complément d’Enquête de France 2 pendant le JT de 20h de la chaîne la semaine dernière, on a pu témoigner d’une discussion houleuse entre Joseph Oughourlian (président du RC Lens), Nasser Al-Khelaïfi (patron du PSG et de beIN SPORTS diffuseur d’un match par journée) et John Textor, président de l’OL.

«Il ne voulait même pas être impliqué. Pour beIN, c'était compliqué»

Propriétaire du LOSC, Maarten Petermann a assuré à L’Equipe que Nasser Al-Khelaïfi n’avait initialement pas souhaité être impliqué dans cette réunion en raison de son affiliation avec beIN SPORTS.

« Il ne voulait même pas être impliqué. Pour beIN, c'était compliqué : la chaîne a un accord de distribution avec Canal+ et venait de devenir rentable. Mais nous avons poussé beIN pour ces 100 millions d’euros supplémentaires. Par rapport à l'inconnu de la création d'une chaîne de la Ligue, avec de nombreux petits clubs ayant besoin de garanties minimales sur leurs revenus pour le processus d'approbation de la DNCG, c'était le bon choix ».

«Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait, ça peut faire monter les émotions»

Toutefois, le bilan proposé aux patrons des clubs de l’élite du football français n’était pas au goût de tous, eux qui n’avaient pas une vision d’ensemble sur la situation. De quoi faire s’élever quelques tons et enclencher un torrent d’émotions chez Nasser Al-Khelaïfi comme le propriétaire du LOSC l’a reconnu par le biais d’un témoignage rapporté par RMC Sport.

« Sauf que le 14 juillet, tout le monde n'avait pas le même niveau d'information. On a présenté aux présidents un résultat final qu'ils n'aimaient pas, deux options pas si intéressantes, avec de mauvaises implications financières pour eux. Et comme dans tous les cas où l'argent à partager diminue, les gens s'énervent. Mais quand vous avez toutes les infos, vous comprenez l'agacement de Nasser. Être attaqué juste parce que les gens ne savent pas ce que vous avez fait pour essayer d'aider, ça peut faire monter les émotions ».