Vente ASSE : Il annonce «une très bonne nouvelle» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ASSE va se lancer dans un nouveau projet. Le club du Forez a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures détenu par un certain Larry Tanenbaum. Ce dernier, méconnu en Europe, a une excellente réputation au Canada comme le souligne un ancien membre du staff du Toronto FC.

Il y a quelques jours, l'ASSE officialisait son entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Le club du Forez semble donc enfin sur le point d'être vendu. C'est Larry Tanenbaum qui sera donc le nouveau patron des Verts. L'homme d'affaires canadien est d'ailleurs très implanté dans le sport à Toronto puisqu'il possède la franchise de NBA, les Raptors, ainsi que la franchise de MLS. Pierre Barrieu, ex-directeur de la performance au sein du Toronto FC entre 2021 et 2022, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour le futur boss de l'ASSE.

Vente ASSE : Un projet à la Real Madrid est annoncé, le PSG en échec ? https://t.co/duecbuJvqB pic.twitter.com/G6E7rvy7eJ — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

«Il n'hésite pas à investir de l'argent»

« C'est quelqu'un de très discret qu'on voit peu, mais qui connaît le sport et sait déléguer. Le club a gagné trois titres en 2017 avec l'une des plus grosses masses salariales de MLS. Il n'hésite pas à investir de l'argent et à faire marcher les synergies entre ses différentes organisations », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«C'est une très bonne nouvelle pour les Verts»