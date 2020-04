Foot - ASSE

ASSE : Rocheteau rend un vibrant hommage à Robert Herbin

Publié le 29 avril 2020 à 22h50 par La rédaction

Ancien défenseur de l’ASSE et ex-dirigeant du club, Dominique Rocheteau tient à rendre hommage à Robert Herbin, disparu lundi. »