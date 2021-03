Foot - Juventus

Juventus : Morata tranche entre Mbappé et Haaland !

Publié le 24 mars 2021 à 15h55 par A.D.

Considérés comme les futurs meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont au coeur des débats. Après Luis Suarez, Alvaro Morata a tenté de départager les deux cracks.